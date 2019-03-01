التصعيد مستمر: الهند وباكستان تواصلان الإشتباك.. لكن على أرض الإمارات!

2019/03/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن وزير خارجية باكستان محمود قريشي، الجمعة، عدم مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بالإمارات، احتجاجاً على مشاركة نظيره الهندي سوشما ساواراج.وقال قريشي، في جلسة برلمانية، إنه “لن يحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه الإمارات في 1 و2 آذار الجاري”، عازياً السبب الى “توجيه الإمارات دعوة إلى وزير خارجية الهند […]

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