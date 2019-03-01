2019/03/01 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الله: القرار البريطاني (ادراج الحزب في قائمة المنظمات الارهابية) يظهر انصياعا للإدارة الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/01 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله: القرار البريطاني (ادراج الحزب في قائمة المنظمات الارهابية) يظهر انصياعا للإدارة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله: القرار البريطاني (ادراج الحزب في قائمة المنظمات الارهابية) يظهر انصياعا للإدارة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).