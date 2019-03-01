2019/03/01 | 12:21

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مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات من منزل شرقي بغداد

العراقامن

مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات من منزل شرقي بغداد

الجمعة 1 مارس 2019 - 12:04

صورة إرشيفية

أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبالغ ومصوغات ذهبية من منزل شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا اليوم، منزلا وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد".واضاف ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".انتهى..س ح

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