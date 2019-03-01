إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من على جسر الأئمة في بغداد

2019/03/01 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن إنقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر الائمة في العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه ان “قوة من النجدة تمكنت اليوم من انقاذ فتاة تبلغ من العمر 20 عاما حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر الائمة ببغداد”.واضافت المديرية ان “الحالة الصحية […]

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