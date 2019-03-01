عضو سابق بالفيدرالي:المركزي الأمريكي أصبح

2019/03/01 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن تراجع أسواق الأسهم في العام الماضي كانت نتيجة لمجموعة كاملة من الأسباب وليس الفيدرالي فقط.





وكان المستثمرون ألقوا باللوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام الماضي في تراجع أداء أسواق الأسهم، وذلك نتيجة لخفض الموازنة العامة.





وأضاف ويليام دادلي في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أمس الخميس أن عملية خفض الموازنة العامة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لاتزال مستمرة ولكن سوق الأسهم تعافي على مدار الربع الأول الجاري من 2019.





ويرى رئيس الفيدرالي السابق في ولاية نيويورك والذي تقاعد في يونيو الماضي أن الأمر يشبه وأن الفيدرالي كان كبش فداء، "عدم مرونة الفيدرالي الظاهرة في خضم كل تلك التطورات التي حدثت في السوق لفترة كانت مناسبه لأن تجعله كبش فداء".





ويشير دادلي في عدم المرونة التي بدت على الفيدرالي إلى تصريحات رئيس الاحتياطي في أكتوبر الماضي بأن المركزي سيسلك طريق أكثر عدائية تجاه معدلات الفائدة في 2019، ثم تصريحاته في ديسمبر بأن خفض الموازنة العامة كانت عملية آلية.





أما فيما يتعلق برؤية مسئول الفيدرالي السابق للنمو الأمريكي، فإنه أكد على أنه لايرى إشارات ركود اقتصادي أمريكي في أي وقت قريب.





وكانت بيانات النمو الاقتصادي أظهرت أمس أن الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي زادت بنحو 2.6% في الربع الأخير من 2018.





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