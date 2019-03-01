2019/03/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب بهاء الدين النوري رفضه

لإعادة مشروع خصخصة الكهرباء من جديد.



واعتبر النوري هذا المشروع

بالمجحف لما يترتب عليه من اثار سلبية على القطاع الخاص والعام ،

إضافة إلى الأعباء المالية الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن العراقي

خصوصاً اصحاب الدخل المحدود.

وأكد ايضاً بأننا لن نسمح بتطبيق هذا المشروع المجحف بحق أبناء

الشعب العراقي خصوصاً أبناء الجنوب الذين لم يحصلوا على ابسط حقوقهم

كون محافظاتهم منتجة للنفط وبالتالي تفرض عليهم هذه قرارات غير

منصفه.



داعياً الحكومة المركزية والبرلمان إلى الانصياع لإرادة

الشعب العراقي والتحرك سريعا ً لإيقاف هذا المشروع المجحف.

مطالباً في الوقت نفسه وزارة الكهرباء بتحسين وتطوير المنتج من

الطاقة الكهربائية في عموم محافظات العراق لاسيما ونحن مقبلون على

فصل الصيف الملتهب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوري يرفض خصخصة الكهرباء ويطالب الوزارة بالعدول عن المشروع) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النوري يرفض خصخصة الكهرباء ويطالب الوزارة بالعدول عن المشروع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).