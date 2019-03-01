عبطان: ايقنت ان حالنا لن يتغير للأفضل الا بهذه النقاط

2019/03/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد القيادي في تيار الحكمة الوطني، وزير الشباب ولارياضة السابق، عبد الحسين عبطان، ثلاث أمور لتغيير واقع حال العراق.

وقال عبطان في منشور على صفحته في الفيسبوك :مع كل تجربة جديدة يزداد يقيني بأن حالنا لن يتغير إلى ألأفضل مالم، يتم توجيه ضربات قاضية للفاسدين، وإبعاد الفاشلين عن المواقع وإستبدالهم بأهل المعرفة والمخلصين".وأضاف أما "الأهم، مغادرة الأساليب الروتينية في عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية".انتهى

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