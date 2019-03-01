خامئني: قصة البداية والاستمرار في حكم إيران

2019/03/01 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 17 تموز/يوليو 2018 الفائت، بلغَ آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، 79 عاماً.وقد انتشرت الشائعات بأنه يعاني من السرطان

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