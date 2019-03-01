هبوط حاد لسهم الشركة المصنعة لسيارة “جيمس بوند”

2019/03/01 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..سجل سهم “أستون مارتن” الخميس خسائر فادحة، حيث هوى بنحو 20%، بعد أن كشفت شركة صناعة السيارات الإنجليزية الفاخرة أن ارتفاع التكاليف قد ابتلع أرباحها لعام 2018.ويظهر من التداولات أن سهم الشركة تراجع بالأمس من 1374 جنيه إسترليني إلى 1080 جنيها، مسجلا تراجعا بنسبة 20%، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.وأعلنت الشركة الخميس عن […]

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