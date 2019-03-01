مخرج و ممثل عراقي يعلن الحداد على الايزيديات وسط صمت الحكومة العراقية

2019/03/01 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أعلن المخرج والممثل العراقي عزيز خيون، الحداد على ذبح 50 إيزيدية في بلدة الباغوز في ريف دير الزور السورية من قبل تنظيم داعش.قال خيون، في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، رصدته “ايزيدي 24″، إنه “بالنظر لعدم استجابة الحكومة بإعلان الحداد على مقتل 50 امرأة إيزيدية، ذُبحن غدرًا وظلمًا، وهي […]

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