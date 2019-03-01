بيريز يرفع الحصانة عن جاريث بيل

2019/03/01 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، فلورينتينو بيريز، قرر بشكل نهائي الاستغناء عن نجم الفريق، الويلزي جاريث بيل.وأكدت التقارير، نقلًا عن مصادر داخل النادي الملكي أن بيل أصبح شخصًا غير مرغوب فيه في ريال مدريد وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة عن […]

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