القضاء الاعلى يصدر توضيحاً بشأن الترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين

2019/03/01 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، توضيحا حول الانباء التي نقلتها احدى الفضائيات بشأن ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين الى العراق.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، عارية عن الصحة”، مشيرا الى ان “اي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه، وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اي ترتيبات سياسية”.

وأضاف، ان “القضاء الاعلى ينفي وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية”، مبينا ان “الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى”.

وكانت وسائل اعلام تناقلت، أمس، انباء بشأن اكمال القضاء العراقي اجراءات عودة عدد من السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق لاسباب سياسية، في اشارة الى “نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وعلي حاتم السليمان” المطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية.

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