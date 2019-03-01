2019/03/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الله يندد بإدراجه من بريطانيا على لائحة الإرهاب ويعده انصياع ذليل لأميركا المعلومة/متابعة..أصدر حزب الله بيانا، الجمعة، يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى “لائحة المنظمات الإرهابية”، عادا اياه انصياع ذليل للإدارة الاميركية.وجاء في بيان حزب الله: “نحن حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن […]

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