2019/03/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف: روسيا تدعم خطوات حكومة مادورو لحل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية

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