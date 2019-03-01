مسيرة فلسطينية مليونية

2019/03/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، بأن الشعب الفلسطيني يستعد للخروج في مسيرة مليونية ضخمة.

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