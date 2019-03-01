2019/03/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن فنزويلا أصبحت ضحية عدوان متعدد الجوانب من قبل الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة الرئيس الفنزويلي : فنزويلا أصبحت ضحية العدوان الأمريكي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة الرئيس الفنزويلي : فنزويلا أصبحت ضحية العدوان الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).