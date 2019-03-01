ديالى..مكاتب مدراء دوائر مجهورة ومراجعون ينتظرون لأسابيع من أجل توقيع !

2019/03/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري ، الجمعة، خلو مكاتب ادارات دوائر في المحافظة من المدراء اثناء فترة الدوام الرسمي، مبينا أن هناك بعض المراجعين ينتظرون لأسابيع من اجل توقيع.

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