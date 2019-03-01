الفياض: العراق دخل مرحلة النضج السياسي وانحسار الطائفية

2019/03/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الامن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة، أن العراق دخل مرحلة النضج السياسي ويشهد حالياً انحسار الطائفية.

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