2019/03/01 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أصدر حزب الله بيانا، الجمعة، يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى “لائحة المنظمات الإرهابية”، عادا اياه انصياع ذليل للإدارة الاميركية.وجاء في بيان حزب الله اطلع / الأنصار/ عليه: “نحن حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله عن القرار البريطاني: انصياع ذليل للإدارة الأمريكية alansaar.

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