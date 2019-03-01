الغناء العراقي.. في «شتاء طنطورة» وآثار العُلا

2019/03/01 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *رشيد الخيون أحيا فنانون عراقيون معروفون أمسية تركت أثراً إيجابياً بين الشَّباب السّعودي، ساهم فيها الثلاثة: إلهام المدفعي، وكاظم السَّاهر، وسعدون جابر، والمناسبة عُرفت سعودياً بـ«شتاء طنطورة»، وفتح قناة «إم بي سي» الخاصة في العراق، وهي ثقافية وفنية، هدفها التقريب بين البلدين، بعد الجفوة التي بدأت(1990)، وتفاقمت طائفياً بعد(2003)، حتى دخلت الطائفية في […]

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