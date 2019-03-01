النجيفي: شائعة عودة القيادات السنية المطلوبة هدفها إحراج القضاء

2019/03/01 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عزا محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، “ترويج شائعة عودة سياسيين مطلوبين” إلى محاولة -أطراف لم يسمها- إحراج القضاء العراقي.وقال النجيفي في تغريدة على حسابه في تويتر، تابعها “ناس” (1 آذار 2019) إن “ترويج الشائعة كان مقصوداً واستهدف اظهار أي معالجة قانونية وكأنها صفقة سياسية مشبوهة” وتداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن […]

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