سعر مخيب للآمال لـ

2019/03/01 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتظار وترقب لما يمكن أن يطلق عليه "أغبى هاتف في العالم"، طرحت مواقع البيع الهاتف المنتظر "punkt" بسعر يقارب 300 دولار أميركي، وهو سعر

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