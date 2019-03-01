2019/03/01 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الأكثر هشاشة هو الأكثر قوة وصلابة، فقطعة الزجاج المرفقة بالصورة هذه، الشبيهة بأبو ذنيبة أو الدمعة الزجاجية، لا يمكن حتى للمطرقة أن تكسرها.وتحير

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