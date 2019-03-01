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افتتاح متحف الاهوار العراقية في قضاء الجبايش في هذا الموعد

العراق

افتتاح متحف الاهوار العراقية في قضاء الجبايش في هذا الموعد

الجمعة 1 مارس 2019 - 12:42

صورة إرشيفية

اعلن رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية رعد الاسدي، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح متحف الاهوار العراقية في قضاء الجبايش بعد اكمال جميع متطلباته ليكون معلما حضاريا في مناطق الاهوار.

وقال الاسدي، في حديث صحفي ان "المتحف بطول 30 متر وعرض 9 متر وسيفتتح في 11 اذار الجاري من خلال احتفالية رسمية وشعبية واسعة"، مشيرا الى ان "المتحف الذي دعمت جزءا من اعمال بناءه شركة اسيا سيل يتضمن اربع قاعات الاولى خصصت الى الزوارق وادوات الصيد والثانية للحياة اليومية لسكان الاهوار والثالثة للحياة الطبيعية والرابعة هي القاعة الثقافية".واضاف ان "هذا المتحف سيكون الاول من نوعه وحجمه كونه على شكل مضيف سومري سيسهم في التعريف بتاريخ وواقع حياة السكان المحليين وسيضيف لمسة ابداعية في اطار دعم سياحة الاهوار".انتهى...س ح

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