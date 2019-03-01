بسبب هزائم فريقه المفضل..مشجع يحطّم 26 تلفازا

2019/03/01 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويدعى هذا الشخص محمد هيني، واشتهر بنقل الأشياء إلى أبعاد مختلفة تماماً، فهو يصور لقطات فيديو لنفسه ويضعها على "يوتيوب" أثناء تكسير الأجهزة الخاصة به عندما يخسر فريقه المحبب.وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية يصر محمد على أن سلوكه الغريب هدفه "جعل الناس سعداء" و"ليس سلوكاً مسرحياً".ويضيف: "في حال فشل الفريق بتحقيق هدف في الدقيقة الأخيرة فإن ذلك يُفسد عطلتي في نهاية الأسبوع، وسرعان ما يتملكني الغضب فأكسر جهازاً.ولكن ذلك لا يهدف لجعل الكثير من الناس يقومون بذلك مثليانتهى .م ك

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