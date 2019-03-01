نائب عن النجف: نسبة العاطلين عن العمل بالمحافظة وصلت الى 35%

2019/03/01 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الجمعة، عن بلوع نسبة العاطلين عن العمل في المحافظة الى 35%.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “نسبة البطالة في النجف الاشرف وصلت الى 35% والمشكلة الرئيسية في العراق تكمن في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، الامر الذي يتطلب تدخلاً نيابياً وحكومياً لإنهاء هذه […]

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