معدل البطالة بألمانيا يستقر عند أدنى مستوى على الإطلاق بفبراير

2019/03/01 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر معدل البطالة في ألمانيا خلال الشهر الماضي عند أدنى مستوى على الإطلاق، وذلك مع هبوط عدد الأفراد العاطلين عن العمل بأكثر من التوقعات.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في ألمانيا استقر عند أدنى مستوى على الإطلاق في فبراير الماضي مُسجلاً 5%.





أما عدد الأفراد العاطلين عن العمل فهبط بمقدار 21 ألف فرد عند مستوى 2.236 مليون فرد، في مقابل توقعات انخفاضه بمقدار 5 آلاف فرد.





وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1366 دولار.





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