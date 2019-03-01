انكماش النشاط الصناعي بمنطقة اليورو لأول مرة منذ 2013

2019/03/01 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2013، وذلك مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية.





وكشفت بيانات مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي اليوم الجمعة أنه سجل مستوى 49.3 نقطة في فبراير الماضي، مقابل مستوى 50.5 نقطة في يناير السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سيسجل مستوى 49.2 نقطة في شهر فبراير.





ويفصل حاجز الـ50 نقطة الانكماش عن النشاط، حينما يسجل النشاط مستوى أقل من 50 فإن ذلك يعني أنه يعاني من الانكماش.





وتعد تلك هي المرة الأولى منذ يونيو 2013 التي ينكمش فيها نشاط الصناعة داخل منطقة اليورو.





وأوضحت البيانات أن قطاعي السلع الاستثمارية والوسيطة قادوا ضعف الأداء خلال شهر فبراير الماضي.





وانكمش النشاط الصناعي في ألمانيا خلال الشهر الماضي عند مستوى 47.6 نقطة، كما انكمش في إيطاليا وإسبانيا، فيما سجل نمو في اليونان وفرنسا وايرلندا.





وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 1.1361 دولار.





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