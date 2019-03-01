فلسطين المحتلة.. 8 شهداء و810 جريحاً و500 أسير خلال الشهر الماضي

2019/03/01 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتقى ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال، وجرح نحو810 مواطنين، واعتقل

500 مواطن، وهدم 43 بيتا ومنشأة، على أيدي قوات الاحتلال خلال الشهر

الماضي، حسب تقرير مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع

لمنظمة التحرير حول أبرز الانتهاكات الاسرائيلية خلال شهر شباط/فبراير

2019.الشهداءارتقى (8) شهداء بينهم أربعة اطفال برصاص قوات الاحتلال في الضفةوعلى

حدود قطاع غزة، (6) شهداء من القطاع وشهيدين في الضفة الغربية، ومن

بين الشهداء الاسير فارس بارود (51) عاما الذي استشهد في سجون

الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي المتعمد بعد قضائه (28) عاما في الاسر،

وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه وترفض تسليمه لعائلته في قطاع

غزة، ولا زالت سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها (37) جثماناً لشهداء

من الضفة وغزة في مخالفة صارخه للقانون الانساني الدولي.الجرحى والمعتقلونأعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر شباط الماضي نحو (500) مواطن في كل من

الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتركزت عمليات الاعتقال في مدينة

القدس المحتله عقب قيام المقدسيين بفتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ

سنة عشر عاماً، وطالت الاعتقالات قيادات ورجال دين ومحامين مقدسيين،

كما أصابت قوات الاحتلال وجرحت نحو(810) مواطنا.هدم البيوت والمنشآتهدمت سلطات الإحتلال خلال شباط الماضي (43) بيتاً ومنشأة، شملت (17)

بيتاً، و(26) منشأة، من بينها سبعة عمليات هدم ذاتي في مدينة القدس

شملت هدم خمسة بيوت ومنشأتين، قام أصحابها بهدمها ذاتياً تجنباً لدفع

غرامات مالية باهظه في بلدات سلوان وجبل المكبر وصور باهر، فيما تركزت

عمليات الهدم الاخرى في بلدات وأحياء جبل المكبر والثوري وراس العامود

وصور باهر وبيت حنينا والجيب ومخماس بمحافظة القدس، وقرية النبي ألياس

شرقي قلقيلية، وخربة الراس الاحمر في الاغوار الشمالية بمحافظة طوباس،

وقرية الولجه وبئر عونه بمحافظة بيت لحم، ومنطقة مسافر يطا وبلدة سعير

والفوار بمحافظة الخليل، وبلدة كفر الديك غربي سلفيت، وقرية بيت دجن

شرقي محافظة نابلس.كما أخطرت سلطات الاحتلال (32) بيتاً ومنشأة بالهدم ووقف البناء

والترميم.تهويد القدسفي سياق الاعتداء على المقابر الاسلامية، تخطط بلدية الاحتلال لأقامة

مشاريع تهويدية على الاراضي المتبقية من مقبرة مأمن الله، البالغ

مساحتها حاليا (10) دونمات.وفي ذات السياق قامت بلدية الاحتلال بصب قواعد خرسانية ضخمة داخل

المقبرة اليوسيفية، وفي أطار المشاريع التهويدية بدأت بلدية الاحتلال

بتنفيذ بناء مشروع "بيت هاليباه" قرب ساحة البراق، وتصل مساحته

الاجمالية لنحو(4500)م2، بالإضافة لتنفيذ مصعد كهربائي في ذات المكان،

وتخطط "شركة إعادة إعمار وتطوير الحي اليهودي" لتطوير الحي اليهودي

داخل البلدة القديمة، من خلال تنفيذ مشاريع تصل قيمتها نحو(200) مليون

شيكل.وأخلت شرطة الاحتلال بالقوة عائلة حاتم أبو عصب من منزلها الكائن

بعقبة الخالدية في البلدة القديمة لصالح الجمعيات الاستيطانية رغم

وجود قرار قضائي بوقف عملية الاخلاء، يذكر أن عائلة ابو عصب تقيم في

هذا المنزل منذ (65) عاماً.وفي بلدة سلوان حاول المستوطنون السيطرة على بيت بأدعاء أنهم يمتلكونه

وقد تصدى المواطنين لهم وأفشلوا عملية السيطرة، وحاصر المستوطنون مسجد

الديسي في حارة الشرف داخل البلدة القديمة مطالبين بإغلاقه، وأصدر

وزير "الأمن الداخلي الاسرائيلي"، أمراً بتمديد إغلاق مقر بيت الشرق

ومركز الدراسات العربية ومقر الدراسات الإجتماعية والإحصائية وغرفة

التجارة والمجلس الأعلى للسياحة ونادي الأسير الفلسطيني في مدينة

القدس الشرقية، لمدة 6 أشهر.وسجل شهر شباط اقتحام نحو(2050) ما بين مستوطن ورجل مخابرات وطلاب

معاهد تلمودية للمسجد الاقصى، من بينهم عضوا الكنيست المتطرفين" أوري

آرئيل ويهودا غليك"، وقد أدوا طقوساً تلمودية تحت حماية شرطة

الاحتلال، التي واصلت تكثيف اصدار قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى،

والتي شملت أبعاد (55) مواطناً، لفترات تتراوح ما بين اسبوع إلى ستة

أشهر.الاستيطان والاستيلاء على الاراضياستهدفت سلطات الاحتلال مدينة القدس لبناء المزيد من الوحدات

الاستيطانية لتسمين المستوطنات القائمة، وكشفت صحف عبرية عن مصادقة

سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات السكنية في المدينة منها (464)

وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" و(480) وحدة في "كريات يوفال و(375)

وحدة في "كريات مناحم" كما صادقت اللجنة اللوائية في بلدية الاحتلال

في القدس على مخطط لبناء (13) وحدة سكنية إستيطانية جديدة غربي حي

الشيخ جراح و(100) وحدة سكنية في مستوطنة "حي راموت" القائمة على

اراضي المدينة.الى ذلك سلمت سلطات الاحتلال الارتباط الفلسطيني مخططا لإنشاء مستوطنة

جديدة على مساحة (600) دونما في المنطقة الواقعة بين قلقيلية وسلفيت

وربطها بالمستوطنات المجاورة عن طريق الشارع الالتفافي رقم (55).كما صادق مجلس التعليم العالي في دولة الاحتلال على إقامة كلية للطب

في جامعة مستوطنة "أرئيل" المقامة عنوة على أراضي محافظة سلفيت في

الضفة الغربية، كما تخطط بمدَ خط مياه صرف صحي لصالح المستوطنة يمر من

اراضي قرى غرب سلفيت الأمر الذي يؤدي الى تدمير مئات الدونمات

المزروعة بأشجار الزيتون.كما تعتزم دولة الاحتلال شرعنة مبانٍ شيّدها مستوطنون على أراضٍ

بملكية فلسطينية خاصة وجرى إلحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف"، الواقعة

شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.وفي إطار الدعاية الانتخابية الاسرائيلية وقع العديد من الوزراء في

حكومة الاحتلال بالاضافة الى اعضاء كنيست على وثيقة تعهدوا من خلالها

بالعمل على توطين (2 مليون) يهودي في الضفة الغربية خلال السنوات

القادمة.اعتداءات المستوطنيننفذت عصابات المستوطنين خلال شهر شباط الماضي (85) اعتداءاً بحق

المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم، أسفرت عن أستشهاد المواطن محمد يوسف

عبادي (20) عاماً من بلدة يعبد غربي محافظة جنين نتيجة دهسه من قبل

مستوطنة يهودية قرب قرية برطعه، فيما أصيب (11) مواطناً بجروح مختلفة

من بينهم (3) أطفال نتيجة الاعتداء عليهم.استيلاء وتجريفسلمت قوات الاحتلال، أوامر عسكرية تقضي بمصادرة (98) دونما من أراضي

المواطنين التابعة لقرية رافات، وذلك لخدمة مشاريع استيطانية، كما

جرفت نحو (140) دونما في الأغوار نتيجة التدريبات التي يجريها جيش

الاحتلال فيما تم تجريف طريق يربط منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب

الخليل، كما قام الاحتلال بأعمال تجريف لمئات الدونمات من أراضي

المواطنين المزروعة باشجار الزيتون التابعة لبلدتي سنيريا ومسحة جنوب

قلقيلية وذلك بهدف بناء وحدات استيطانية، كما تم تجريف أراضٍ في مدخل

قرية دير نظام شمال رام الله لصالح مستوطنة "حلميش"، بالإضافة الى

تجريف أراضي ووضع سواتر ترابية في قرية عوريف جنوب نابلس كما قامت

جرافات الاحتلال بتجريف نحو (28) دونما واقتلاع نحو (300) شجرة من

أراضي بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري شمال الضفة

الغربية، حيث بلغ مجمل ما اقتلعته سلطات الاحتلال والمستوطنين من

اشجار زيتون في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي نحو(1600) شجرة.الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزةتواصلت الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر شباط الماضي مع

دخول مسيرات العودة ذكرى عامها الاول، وأسفرت تلك الاعتداءات عن

استشهاد (6) مواطنين بينهم اربعة أطفال وأصابة (710) مواطناً بجراح

مختلفه، وشملت الاعتداءات كذلك (157) عملية أطلاق نار بري شرق القطاع،

وشن (8) غارات جوية، و(13) عملية قصف مدفعي، و(11)عملية توغل بري،

و(44)عملية أطلاق نار تجاه مراكب الصياديين، أسفرت عن أصابة (3)

صياديين، وأعتقال (4) آخرين، ومصادرة وتضرر (3) مراكب صيد، فيما

أعتقلت قوات الاحتلال (18) مواطناً على الحدود الشرقية لمحافظات

القطاع.الاعتداءات في الاغوار الشماليةشردت قوات الاحتلال نحو (50) عائلة، تضم نحو(311) فرداً، في مناطق

الراس الاحمر وحمامات المالح وخربتي البرج والميته بحجة إجراء تدريبات

عسكرية في مناطق سكناهم، وقد أدت تلك التدريبات العسكرية إلى تدمير

نحو (600) دونم من الاراضي المزروعة بالمحاصيل، وتجريف نحو (140)

دونماً.وقامت قوات الاحتلال باقتلاع وتدمير نحو (520) شجرة زيتون في قرية

بردله بدعوى زراعتها في اراضي دولة، كذلك تجريف أرض مساحتها (4)

دونمات مزروعة بالحمص، وواصلت عصابات المستوطنين إعتداءاتها في

الأغوار الشمالية، حيث قامت بوضع سياج على مساحة تقدر بنحو(1000) دونم

بهدف السيطرة عليها، واعتدت عصابات المستوطنين على المزارعين ورعاة

الاغنام في مناطق الفارسية وخلة حمد والسويده وسمره والمالح والحمه

وعاطوف، أسفرت عن اصابة مزارع ودهس راس من الاغنام وسرقة رأسين آخرين،

وقامت قطعان المستوطنين بنصب خيام على اراضي المواطنين في منطقة

البقيعه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين المحتلة.. 8 شهداء و810 جريحاً و500 أسير خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين المحتلة.. 8 شهداء و810 جريحاً و500 أسير خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).