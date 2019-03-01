أسعار النفط ترتفع بفعل خفض الإمدادات بقيادة أوبك

2019/03/01 | 13:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقلص المعروض في الأسواق بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن زيادة الإمدادات الأمريكية والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصت المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، بزيادة 42 سنتا تعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 57.51 دولار للبرميل.

وفي فنزويلا، هبطت صادرات النفط 40 بالمئة إلى نحو 920 ألف برميل يوميا منذ أن فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على قطاع البترول في الثامن والعشرين من يناير كانون الثاني.

يأتي هذا الهبوط في الوقت الذي تقود فيه أوبك، وفنزويلا عضو فيها، جهودا منذ بداية العام لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار.

لكن على الرغم من ذلك، هناك إشارات على المزيد من الوفرة في المعروض في السوق خلال عام 2019.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إنها ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطي الطوارئ القومي لتجمع أموالا لتحديث احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة.

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