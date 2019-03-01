وزير الهجرة يبحث مع السفير السوري اوضاع النازحين وآلية عودتهم

2019/03/01 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى مع السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح اوضاع النازحين

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