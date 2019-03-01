2019/03/01 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. موسيقى الفنان مصطفى زاير تحيي ليل بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/01 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. موسيقى الفنان مصطفى زاير تحيي ليل بغداد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. موسيقى الفنان مصطفى زاير تحيي ليل بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).