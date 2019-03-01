حنان الفتلاوي تعلق على اجتماع قصر السلام: مجتمع ذكوري

2019/03/01 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، الجمعة، على غياب النساء عن اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية الذي عقد في قصر السلام ببغداد.

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