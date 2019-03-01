بارزاني ينتقد الحكومة المركزية ويؤكد: تتعامل مع كردستان كمحافظة

2019/03/01 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الجمعة، تعامل الحكومة المركزية مع الاقليم، فيما أشار إلى ان بغداد تتعامل مع كردستان كمحافظة لا كإقليم.وقال بارزاني، في كلمة له بمنتدى اربيل السنوي الاول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط،ان "إننا للأسف نشعر بأن مبدأ الفيدرالية والنظام الفيدرالي لم يترسخا بعد في العراق، وليس هناك إلى الآن تفهم كامل لمفهوم ومبدأ الفيدرالية ونظامها، لهذا لا يزال هناك نوع من التعامل مع إقليم كردستان لا يشبه التعامل مع إقليم، بل هو أشبه بالتعامل مع محافظة".

ودعا، إلى "تعديل طريقة التعامل هذه خلال فترة حكم الحكومة الحالية”، لافتاً إلى أن “إهمال المشاركة المتكافئة، وانتشار الأسلحة بالصورة القائمة حالياً، جعلا من توفير التطور الاقتصادي وكذلك استمرارية الحركة التجارية والاقتصادية والكثير من الحاجات اليومية من الصعوبة بمكان، وكان لهما وما زال تأثيرات سلبية جداً، وباتا عائقاً أمام الحلول السياسية، وخلقا حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للمواطنين من كافة المكونات".

وأضاف، أن "الحل لهذه الحالة يجب أن يتم بموجب الدستور العراقي”، مشيراً إلى أن “إقليم كردستان عندما ينتقد عدم تطبيق 55 مادة دستورية، تتعلق بحقوق شعب كردستان، فإنه يريد أكثر من غيره أن تكون السيادة للدستور".

وتابع، ان "يجب التحاور والتفاهم والتوافق بين جميع الأطراف للقضاء على الارهاب بالعراق، منوهاً إلى، ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي شخصية ملائمة لمرحلةٍ كهذه، وينبغي أن تكون كافة الأطراف السياسية قد اقتنعت بأن عملنا المشترك لإدارة أفضل ولإرساء الاستقرار، ضروري جداً، خصوصاً إذا ما أعادوا إلى أذهانهم ضعف نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة، والذي يظهر غياب الثقة بنظام وإدارة البلاد".

وأشار الى، ان "من الضروري أن تعمل الأطراف كافة وتتصرف بالصورة التي من شأنها استعادة ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي مرة ثانية".انتهى/ ف

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