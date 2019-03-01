اعتقال احد منفذي جريمة سبايكر بعد استدراجه من سوريا

2019/03/01 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية، الجمعة، من اعتقال احد منفذي جريمة سبايكر في نينوى، مؤكدة أنه أخ لأربعة أشقاء جميعهم اعضاء في تنظيم داعش.وذكرت الاستخبارات، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (1 اذار 2019)، أن “قوة في الفرقة 15 اعتقلت المدعو (ابو سمية)، الذي يعتبر احد امراء داعش وابرز المشاركين […]

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