كربلاء.. القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة ابتزاز مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/03/01 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على 3 اشخاص متورطين بابتزاز ومساومة مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في كربلاء.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت

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