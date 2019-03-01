الاستخبارات تطيح بـ

2019/03/01 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،اليوم الجمعة، الاطاحة بـ"ابو سمية" احد امراء داعش وابرز المشاركين بمجزرة سبايكر بعد استدراجه من سوريا.وقالت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة

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