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كوريا الشمالية: سنواصل محادثاتنا مع واشنطن

العالم الغربي

كوريا الشمالية: سنواصل محادثاتنا مع واشنطن

الجمعة 1 مارس 2019 - 13:50

القمة الامريكية الكورية

عهدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بعقد مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة في وقت سعى الجانبان لترك الباب مفتوحا أمام التفاوض وعرضا مواقفهما غداة فشل قمة هانوي بالتوصل إلى اتفاق نووي.

وقال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ-هو إن "بلاده طالبت بتخفيف بعض العقوبات وأن عرضها إغلاق جميع المنشآت النووية في مجمع يونغبيون كان الأفضل الذي يمكن تقديمه".وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صباح الجمعة بأن الزعيمين أجريا "مشاورات صريحة وبناءة"، مبينة الى أن "العلاقات بين البلدين طغى عليها انعدام الثقة والعداء على مدى عقود"، مؤكدة "وجود صعوبات لا مفر منها في طريق إقامة علاقة من نوع جديد، ولكن سيتم مواصلة المحادثات".وتابعت الوكالة أن "اجتماع هانوي كان ناجح وأن كيم تعهد بعقد لقاء آخر مع ترامب".انتهى...س ح

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