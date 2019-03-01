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الإطاحة بأحد ابرز المشاركين في مجزرة سبايكر

العراقامن

الإطاحة بأحد ابرز المشاركين في مجزرة سبايكر

الجمعة 1 مارس 2019 - 13:47

الإطاحة بأحد ابرز المشاركين في مجزرة سبايكر

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن الاطاحة بـ"ابو سمية" احد ما يسمى بأمراء "داعش" في ناحية ربيعة بالموصل، مبينا إن المتهم يعد ابرز المشاركين في مجزرة سبايكر.

يتبع ...

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