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ريال مدريد يقرر بيع هذا النجم في سوق الانتقالات المقبل

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ريال مدريد يقرر بيع هذا النجم في سوق الانتقالات المقبل

الجمعة 1 مارس 2019 - 13:24

شعار نادي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، استقر بشكل نهائي على بيع المهاجم الويلزي غاريث بيل في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن بيل أصبح شخصًا غير مرغوب فيه في ريال مدريد، وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة عن قراره بالاستغناء عنه.وأشارت الصحيفة إلى أن عدم انضباط سلوك بيل خلال الفترة الماضية، كان السبب المباشر والرئيسي وراء غضب بيريز، الذي قرر التخلص من اللاعب، إذ رفض اللاعب الويلزي الاحتفال مع زملائه بعد هدفه على ليفانتي قبل أيام في الدوري الإسباني.وأضافت الصحيفة أن بيريز كان يعتقد أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالد عن ريال مدريد سيفسح المجال لبيل لقيادة الفريق الملكي، رغم شخصية اللاعب التي تتسم بالانطوائية، ولكن ما حدث كان شيئًا مختلفًا، إذ لم يتمكن اللاعب من تحسين مستواه الفني، بل كان أداؤه في تراجع كبير مقارنة بما قدمه في مواسم سابقة.انتهى...س ح

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