المرجعية تدعو لملاحقة فلول داعش وتطالب بتوفير فرص عمل للشباب

2019/03/01 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالب ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة من العتبة الحسينة المقدسة "الحكومة لاتخاذ اجراءات صارمة بحق عناصر داعش الارهابية خاصة بعد حادثة النخيب".كما استنكرت المرجعية "الاعتداء الإرهابي الذي قامت به عصابات داعش الإرهابية بذبح 50 ايزيدية في سوريا".وحذرت من "ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات التي انشرت بشكل واسع في العراق"، مبينة انه "لا يوجد اهتمام كاف من الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة"، كما دعت الحكومة الى "توفير فرص العمل للشباب وصرف الأموال بصورة صحيحة". انتهى .م ك

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