باكستان تطلق صراح الطيار الهندي المحتجز وسط ترحيب كبير (فيديو)

2019/03/01 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها الى الهند، وأظهر مقطع مصور نشرته قناة "إن دي تي في" الهندية ترحيب المسافرين على متن طائرة ركاب متجهة الى نيودلهي، بالطيار المحتجز الذي يسافر معهم على متن الرحلة.

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