لافروف: أمريكا تعتزم شراء الأسلحة من أوروبا الشرقية ونقلها إلى مناطق قريبة من فنزويلا

2019/03/01 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق الجانب الروسي إزاء الخطط الأمريكية لتسليح المعارضة الفنزويلية، مشيرا إلى وجود معلومات أن الولايات المتحدة تعتزم شراء أسلحة من أحدى دول أوروبا الشرقية.

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