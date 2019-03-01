2019/03/01 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الاستخبارات تطيح بـ"ابو سمية" المشارك بمجزرة سبايكر

01/03/2019 13:52:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، الاطاحة بـ"ابو سمية" احد امراء داعش وابرز المشاركين بمجزرة سبايكر بعد استدراجه من سوريا.

وقالت المديرية في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) انه"بعملية نوعية تميزت بالدقة والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من القبض على احد امراء داعش المهمين والخطرين بعد استدراجه من سوريا والايقاع به في ناحية ربيعة بالموصل".

واضافت، ان"هذا الارهابي يعد من العناصر الرئيسية التي شاركت بمجزرة سبايكر، وشارك مع اشقائه الارهابيين بالعديد من عمليات الخطف والقتل، فاشقائه احدهم امير في عصابات داعش الارهابية والاخر مسؤول عن زرع العبوات في تكريت واحد المشاركين بمجزرة سبايكر وشقيقه الثالث المتواجد حاليا في الباغوز السورية هو من المشاركين بمجزرة سبايكر ايضا وشقيقه الرابع احد ارهابي داعش المعروفين باجرامهم ومتواجد حاليا في سوريا",

واشارت الى، ان"الارهابي المكنى (ابو سمية ) يعتبر احد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/الاستخبارات تطيح بـ"ابو سمية" المشارك بمجزرة سبايكر) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/الاستخبارات تطيح بـ"ابو سمية" المشارك بمجزرة سبايكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).