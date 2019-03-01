2019/03/01 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هز زلزال عنيف بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر، صباح الجمعة، مدينة أزانغارو جنوبي بيرو، الواقعة في منطقة نشاط زلزالي تعرف بـ"حزام النار".

وحدد معهد المسح الجيولوجي الأميركي مركز الزلزال على عمق 257 كلم، مشيرا إلى أن معظم الزلازل الكبرى التي تهز أميركا الجنوبية تقع عادة على عمق 70 كلم أو أكثر.ووفقا للمصدر، فقد وقع الزلزال عند الساعة 08:50 {بتوقيت غرينتش} على بعد 27 كلم شمال شرقي مدينة أزانغارو القريبة من الحدود مع بوليفيا.ولم يُعلن حتى الآن عن سقوط ضحايا، أو وقوع أضرار مادية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.يذكر أن البيرو تقع في منطقة نشاط زلزالي كبير يطلق عليها "حزام النار في المحيط الهادئ".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال عنيف يضرب بيرو بقوة 7 درجات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال عنيف يضرب بيرو بقوة 7 درجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).