الحكيم والغضبان يبحثان واقع الثروة النفطية وجهود الحكومة في ادارتها

2019/03/01 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، واقع الثروة النفطية في العراق وجهود الحكومة في ادارة مثلى لها لتحقيق أعلى منفعة منها للشعب العراقي والاجيال القادمة.

وعا الحكيم بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى “الاهتمام بالصناعات النفطية وتطويرها كالمصافي والبتروكيمياويات، وبيّنا اهمية ان يرتقي العراق في ملف الصادرات والصناعات النفطية”، مؤكدا “ضرورة الالتزام بتدريب الكوادر العراقية وتشغيلها بما يتعلق مع الشركات العاملة في العراق”.

وأشار الى “اهمية الالتزام بتنويع مصادر التصدير واهمية الحفاظ على النفط في كل شبر من ارض العراق”.

وشدد الحكيم، على “رعاية خاصة للبصرة باعتبارها رئة العراق ونافذته على الخليج وتخفيف الاعباء البيئية التي تتحملها المدينة نتيجة الاستكشاف والاستخراج والتصدير والتكرير”، لافتا الى “أهمية التنسيق العالي مع باقي الوزارات العراقية والحكومات المحلية”.

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