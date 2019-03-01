نائبة الرئيس الفنزويلي تحث على وقف الحصار غير القانوني للبلاد

2019/03/01 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن الحصار البحري لفنزويلا لا يسمح بإدخال منتجات إلى البلاد ، وتحث كاراكاس المجتمع الدولي على وقف الحصار غير القانوني للبلاد.

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