المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا تُعلنُ تضامنَها مع الأيزيديين

2019/03/01 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ كربلاء اعلنت المرجعية الشيعية العليا في خطبة الجمعة عن تضامنها مع الايزيديين في محنتهم و أدانت مجزرة الباغوز في ريف دير الزور السورية حيث تم نحر 50 امرأة و فتاة ايزيدية من قبل تنظيم داعش الإرهابي.و قالت المرجعية في جزء من خطبتها اليوم الجمعة في كربلاء و التي القاها الشيخ عبد […]

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