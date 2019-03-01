عراقيون يجربون

2019/03/01 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل نجح عشرون شخصاً في العراق في تخطي العوائق والحواجز التقليدية السائدة، وانضموا إلى ورشة غير مألوفة، تحت عنوان العلاج بالفن، وتعرف عالمياً باسم "Art Therapy". ومن خلال الورشة يتلقى المشاركون على مدار يومين من كل أسبوع علاجهم بأدوات فنية وفكرية للتخفيف من الضغوطات الاجتماعية والنفسية التي يعانون منها.المواهب ليست شرط هناوحول مشاركتها في الورشة أوضحت مُدرسة اللغة الإنكليزية، فيروز فرقد، في تصريح صحفي: "أعاني الاكتئاب منذ فترة وعلى فترات متقطعة، وكنت أراجع طبيباً نفسياً رغم عدم وجود مثل هذه الثقافة في العراق، وقررت تجربة هذا النوع من العلاج لأنه يجمع اثنين من الأشياء التي أحتاجها، الفن والعلاج معاً، والأهم أنه لا يحتاج إلى مواهب". وتابعت فرقد: "تعلمت من هذا الفن العلاجي الكثير مثل الحصول على الإلهام من أشياء بسيطة".وأضافت: "كما أنني أستطيع ممارسة الفن بالرغم من عدم كوني فنانة، سعيدة بهذه التجربة وزوجي سعيد بتجربتي أيضاً، ويشجعني عليها".أما حكيم ناصر، الذي يعمل في مجال الأصباغ، فقال إن "العلاج بالفن عنوان غريب كوننا في العراق، والمألوف بالنسبة لدينا هو العلاج الطبي". وأضاف: "تعلمت أن الفن يدخل بمفاصل الجسم بأكمله ويمكن أن يساعد ويساهم في العلاج ويمنح كثير من الإيجابية". وتبدو التجربة لحكيم مهمة اجتماعياً، إذ بيّن أنه لاحظ الانسجام العالي بين المشتركين على اختلاف انتماءاتهم.وأردف أنه "على سبيل المثال أنا من مدينة الصدر وبعيد كل البعد عن هذا الجو، لكن بدأت أعتز جداً بالورشة ومن فيها". خلطة بين الفن والعلم ويبين القائمون على هذه الورشة في مؤسسة بيت تركيب "أهلية، تعنى بدعم الفنون المعاصرة"، أنهم استشعروا أهميتها وقرروا تجربتها لأول مرة، وكان "نجاحها وتقبل المشتركين لها مفاجئاً". وعن ذلك تحدثت مديرة المؤسسة ومنسقة معهد "غوتا" الألماني في العراق، هيلا ميفس، في تصريح صحفي، أن "العلاج هو خلطة بين الفن والعلم.نستخدم الرياضيات، الموسيقى، وأشياء مؤثرة سيكولوجياً، وأهم شيء نعمل عليه هو تطوير الإنسان باستخدام تقنيات فنية".وتابعت ميفس: "بدأنا أول ورشة من هذا النوع لمدة شهر، بحضور عشرين مشتركاً.الورشة مجانية وليست هناك سوى أجور رمزية بسيطة للتسجيل". مشيرةً إلى "الورشة مفتوحة ومتاحة للجميع، وليس هناك شروط محددة للالتحاق بها، وسنحرص على أن يكون هناك المزيد منها في الفترة المقبلة". فريق لا قادة وعن أهداف الورشة قال العازف العراقي والمدرب، أمين مقداد، إنه "تم إدخال كثير من مجالات الفن مثل الرسم والكتابة والرقص والأدب والموسيقى والتمثيل وفنون السيرك، جميعها لديها تأثير مجتمعي وسيكولوجي عميق على المشتركين". وذكر أنه "في هذه الورشة يتم العمل على بناء فريق ينتمي للمدينة، ويمنع صناعة القادة".لافتاً إلى أن "جميع المشتركين كان لديهم شك في جدوى هذا النوع من العلاج بالبداية، لكن الآن بدأ يتطور الأمر لديهم وأصبحوا يبدون الكثير من الاحترام لهذا الأسلوب".

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