2019/03/01 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..حذر خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني، من مواقع التواصل الاجتماعي، انها تسيء للمقدسات والقيم الإسلامية.وقال آية الله موحدي كرماني في خطبة جمعة طهران ان “مواقع التواصل الاجتماعي تهدد الوحدة الوطنية وتبث الخلافات بين اوساط المجتمع ، وتمهد الارضية لحصول الاجانب على معلومات حول الشعب والبلاد وخصوصية الافراد، ونشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطيب جمعة طهران يحذر مواقع التواصل الاجتماعي alansaar.

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